Тільки шлях до ЄС та НАТО гарантує нашу незалежність, безпеку і добробут

Фото: ТСН

Українці можуть розраховувати на «Європейську солідарність» як партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху

Дякую за обрання головою партії «Європейська Солідарність». Формально до неї я вступив лише вчора, а насправді - ми одна команда ще з 2014-го, найважчого в новітній історії України року. Для мене велика честь очолити політичну силу, яка 5 років тому не побоялася взяти на себе відповідальність за порятунок країни, що опинилася біля самого краю безодні.

Абревіатура «Європейської солідарності» не випадково співпадає з абревіатурою Європейського Союзу. Нова назва партії віддзеркалює нашу стратегічну мету. Ми маємо зробити все, щоб 2023-му Україна подала заявку на членство у ЄС та підписала ПДЧ з НАТО.

Запевняю, українці можуть розраховувати на «Європейську солідарність» як партію, що гарантує шлях до членства в Євросоюзі та НАТО, яка сама ніколи не зверне з цього шляху. Та іншим не дасть. Бо тільки цей шлях гарантує нашу незалежність, безпеку і добробут

Джерело: блог Петра Порошенка

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