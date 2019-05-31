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    Політика

    Порошенко потролив команду Зеленського: нехай росіяни вчать нашу мову по фільмам «Квартала 95»

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    Порошенко потролив команду Зеленського: нехай росіяни вчать нашу мову по фільмам «Квартала 95»

    Петро Порошенко порадив Борису Шефіру продавати в Росію продукцію «Кварталу 95» українською мовою, щоб росіяни вчили нашу мову

    П’ятий президент Петро Порошенко порадив бізнес-партнеру Володимира Зеленського Борису Шефіру виробляти фільми українською мовою і саме в такому вигляді продавати росіянам.

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    Про це Порошенко заявив під час виступу на з'їзді партії «Європейська солідарність».

    «Буквально вчора в соціальних мережах широко обговорювалося інтерв’ю бізнес-партнера президента: закон про мову – «отменить»; квоти на українську на радіо і телебаченні – прибрати. Бо все це заважає «Кварталу» продавати фільми в Росію. Хай продають, коли вже так хочеться українською, а росіяни хай вчать нашу мову.  І як тут не згадати Ліну Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову»?!», - сказав Порошенко.

    Таким чином він прокоментував інтерв’ю Бориса Шефіра, співвласника «Кварталу 95» і брата першого помічника президента Сергія Шефіра.

    Нагадаємо, в опублікованому вчора інтерв’ю співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову в на радіо та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати. «Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», - сказав Шефір.

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    Петро Порошенко Володимир Зеленський Квартал 95 Борис Шефір
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