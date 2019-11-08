На Закарпатті з початку року онлайн-платежі за газ зросли майже на 40%



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За допомогою онлайн-платежів у жовтні були сплачені рахунки за газ на 2 млн грн

З початку року майже 32 тисячі платежів за газ клієнти «Закарпатгаз Збуту» провели за допомогою онлайн-сервісів. Це майже на 40% більше у порівнянні з січнем-жовтнем минулого року.

«Тенденція до зростання популярності онлайн-оплат зберігається. Наприклад, за жовтень їх на 1000 більше, аніж за вересень. І це легко пояснити, адже це зручно: споживачу не треба йти у відділення банку чи до терміналу й витрачати свій час. Сучасний світ вимагає швидкості та простоти рішень. Тож, враховуємо потреби клієнтів», — зазначила директорка ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

За допомогою онлайн-платежів у жовтні були сплачені рахунки за газ на 2 млн грн. Одним із найпопулярніших та зручних сервісів є «Особистий кабінет» на сайті 104.ua.

«Ми радимо закарпатцям реєструватися в «Особистому кабінеті» на 104.ua. З його допомогою можна не тільки дізнатися актуальну ціну на природний газ, завантажити рахунок, але й сплатити за газ. Також можна увійти у свій обліковий запис із мобільного додатку 104 Mobile чи 104 Mobile Light, а оплату здійснити за допомогою популярних платіжних сервісів Easy Pay, iPay, Portmone», — пояснила Вікторія Томинець.

У «Особистому кабінеті», окрім уже зазначеного, можна передати показання лічильника, подивитися історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, дізнатися актуальну ціну на газ, звернутися до фахівців газової компанії з питанням. Існують й інші можливості. Наприклад, з 15 жовтня майже 1800 закарпатців, які взяли участь в акції «Моя енергонезалежність», мають можливість управляти газовим запасом саме через «Особистий кабінет».

Станом на сьогодні в «Особистому кабінеті» зареєстровано майже 82 000 аккаунтів, що становить 31% від усієї кількості споживачів газу в Закарпатті.