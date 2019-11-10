На Закарпатті сталося жорстоке вбивство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські вилучили знаряддя злочину - ніж Фото: Нацполіція

32-річний мешканець м. Хуст вбив свого квартиранта

До поліції Хустського відділу надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що з сусіднього будинку вийшов чоловік та повідомив, що він скоїв вбивство.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За вказаною адресою виїхали працівники слідчо-оперативної групи та працівники групи реагування патрульної поліції. На місці події правоохоронці затримали 32-річного місцевого мешканця. У квартирі, де проживає хустянин, поліція виявила тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Загиблим виявився 59-річний мешканець району, який винаймав житло.

У ході слідчих дій поліцейські встановили попередні обставини вбивства. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка, в ході якої господар помешкання наніс смертельний удар ножем в шию квартиранту.

Поліцейські затримали хустянина в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Знаряддя злочину — ніж, вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.