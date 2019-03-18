Глави штабів збройних сил Іраку, Ірану і Сирії планують зустрітися в Дамаску



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Тегеран активно підтримує як Дамаск, так і Багдад в питанні протидії Ісламській державі

Тегеран опосередковано розкритикував домовленості Анкари і Москви щодо провінції Ідліб

Проурядове сирійське видання Al-Watan повідомило про намір начальників генеральних штабів збройних сил Іраку, Ірану і Сирії провести зустріч в Дамаску.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Видання не уточнило конкретного часу і місця зустрічі. Формальною темою для обговорення мають стати шляхи протидії тероризму. Тегеран активно підтримує як Дамаск, так і Багдад в питанні протидії Ісламській державі.

В неділю начальник генерального штабу Ірану генерал-майор Мохаммад Бакері заявив, що присутність США в Сирії є незаконною, проте вона не триватиме довго. Також, на думку Бакері, незаконною є і присутність турецьких спостерігачів в сирійській провінції Ідліб.

Анкара тримає своїх спостерігачів в цьому районі відповідно до угоди, яка була досягнута із Москвою у вересні 2018 року.

Нагадаємо, у сирійській Пальмірі в результаті вибуху міни, закладеної терористами «Ісламської держави», загинули не менше восьми осіб.