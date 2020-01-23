Генсек ООН назвав чотири загрози майбутньому людства



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Антоніу Гутерреш зауважив, що «чотири вершники» можуть поставити під загрозу кожен аспект майбутнього світу

Генеральний секретар ООН закликав міжнародне співтовариство зробити 2020-ті роки десятиліттям дій, а 2020 рік - роком невідкладеного ухвалення рішень

Світ стикається з загрозами, що пов’язані з геополітичною напругою, кліматичною кризою, глобальною недовірою та технологічними проблемами.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу на неофіційному брифінгу в Генеральній Асамблеї, пише «Укрінформ».

Він назвав ці загрози «чотирма вершниками», що кидають виклики прогресу ХХІ століття та майбутньому людства.

Перший вершник, за його словами, має форму «найвищої глобальної геостратегічної напруги», свідком якої було людство за останні роки».

«Руйнівні конфлікти призводять до повсюдних страждань. Терористичні атаки завдають непоправної шкоди. Наростає ядерна загроза. Війни та переслідування змушують людей покидати свої домівки більше, ніж будь-коли після Другої світової війни. Реальним залишається ризик Великого Перелому», - сказав він.

Гутерреш застеріг, що світ стикається з «екзистенційною кліматичною кризою, оскільки підвищення температури продовжує бити рекорди».

«Минуле десятиліття було найспекотнішим за всю історію спостережень»,- зазначив він, додавши, що близько мільйона видів рослин і тварин у найближчій перспективі - під загрозою зникнення.

«Наша планета горить», - наголосив він.

Третій вершник, за його совами, – це глобальна недовіра суспільства.

«Дедалі більше людей переконані, що глобалізація не працює для них. Зі зростанням нерівності довіра до політичних структур падає».

За його словами, жінки вимагають рівності та свободи від насильства й дискримінації. Наростає ворожість щодо біженців та мігрантів.

Гутерреш назвав «темний бік цифрового світу» четвертим вершником.

«Технологічні досягнення рухаються швидше, ніж наша здатність реагувати на них або навіть розуміти їх. Незважаючи на величезні переваги, нові технології використовуються для вчинення злочинів, розпалювання ненависті, фальсифікації інформації, утисків та експлуатації людей і втручання в приватне життя», - зазначив він.

Він також сказав, що світ не готовий до глибокого впливу Четвертої промислової революції на ринок праці та саму структуру суспільства.

Гутерреш зауважив, що «чотири вершники» можуть поставити під загрозу кожен аспект майбутнього світу.

Генсек ООН закликав міжнародне співтовариство зробити 2020-ті роки десятиліттям дій, а 2020 рік - роком невідкладеного ухвалення рішень.

«Я звертаюся до всіх держав-членів з особливим закликом: слухайте людей. Відкривайте нові канали для всіх, щоб їх почули… Поважайте свободу мирних зібрань і висловлення думок. Захистіть громадський простір і свободу преси», - наголосив він.