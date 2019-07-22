Голосування на виборах в Раду завершилося за кордоном



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Голосування завершилося на закордонній виборчій дільниці в Сан-Франциско

Голосування на позачергових виборах до Верховної ради України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки).

Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 липня.

Зазначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

Нагадаємо, голосування на позачергових виборах до ВР стартувало о першій годині ночі 21 липня на закордонній виборчій дільниці в Австралії. В Україні виборчі дільниці працювали з 8 ранку до 8 вечора неділі.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.