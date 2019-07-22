Голосування на виборах в Раду завершилося за кордоном
Голосування завершилося на закордонній виборчій дільниці в Сан-Франциско
Голосування на позачергових виборах до Верховної ради України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки).
Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 липня.
Зазначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.
Нагадаємо, голосування на позачергових виборах до ВР стартувало о першій годині ночі 21 липня на закордонній виборчій дільниці в Австралії. В Україні виборчі дільниці працювали з 8 ранку до 8 вечора неділі.
Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу42.12%
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ОПЗЖ12.69%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.20%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.