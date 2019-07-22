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    Голосування на виборах в Раду завершилося за кордоном

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    Голосування на виборах в Раду завершилося за кордоном

    Голосування завершилося на закордонній виборчій дільниці в Сан-Франциско

    Голосування на позачергових виборах до Верховної ради України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). 

    Так, голосування завершилося о 6 ранку в понеділок, 22 липня.

    Зазначимо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.

    Нагадаємо, голосування на позачергових виборах до ВР стартувало о першій годині ночі 21 липня на закордонній виборчій дільниці в Австралії. В Україні виборчі дільниці працювали з 8 ранку до 8 вечора неділі.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.12%
    • ОПЗЖ
      12.69%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.20%
    • Голос
      6.41%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.99%
    • Сила і честь
      3.72%
    • Опозиційний блок
      3.24%
    • Свобода
      2.34%
    • Партія Шарія
      2.22%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.71%
    • Партія зелених України
      0.67%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Аграрна партія України
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Патріот
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
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