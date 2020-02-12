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    Голова антикорупційного комітету Ради стала мамою

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    <span>Чи збирається Анастасія&nbsp;<span>Красносільська</span> в офіційний декрет, поки невідомо</span> - Голова антикорупційного комітету Ради стала мамою
    Чи збирається Анастасія Красносільська в офіційний декрет, поки невідомо
    Фото: Страна.ua

    Анастасія Красносільська народила доньку

    Депутатка від «Слуги народу» і голова комітету з питань антикорупційної політики 35-річна Анастасія Красносільська народила доньку. Про це повідомляє джерело «Главкома».

    Інформацію про те, що голова антикорупційного комітету Ради стала мамою, підтвердив також парламентський фотограф Ян Доброносов.

    «Приємна новина. В комітеті антикорупційної політики заміна. Замість голови комітету Красносільскої, засідання веде Галина Янченко. Анастасія Красносільська стала мамою. Вітаю», - написав він у Facebook.

    Красносільська офіційно незаміжня, проте в її декларації вказаний цивільний чоловік Мирослав Радін. Чи збирається Анастасія в офіційний декрет, поки невідомо.

    Верховна Рада діти батьки партія Слуга народу
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