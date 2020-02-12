Голова антикорупційного комітету Ради стала мамою



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Чи збирається Анастасія Красносільська в офіційний декрет, поки невідомо Фото: Страна.ua

Анастасія Красносільська народила доньку

Депутатка від «Слуги народу» і голова комітету з питань антикорупційної політики 35-річна Анастасія Красносільська народила доньку. Про це повідомляє джерело «Главкома».

Інформацію про те, що голова антикорупційного комітету Ради стала мамою, підтвердив також парламентський фотограф Ян Доброносов.

«Приємна новина. В комітеті антикорупційної політики заміна. Замість голови комітету Красносільскої, засідання веде Галина Янченко. Анастасія Красносільська стала мамою. Вітаю», - написав він у Facebook.

Красносільська офіційно незаміжня, проте в її декларації вказаний цивільний чоловік Мирослав Радін. Чи збирається Анастасія в офіційний декрет, поки невідомо.