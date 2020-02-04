Сервісом е-Малятко за місяць скористалися більше сотні батьків



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Наразі доступно вісім послуг для замовлення

За перший місяць роботи сервісу «єМалятко» було отримано 115 заяв та запропоновано 8 послуг для замовлення. Про стало відомо з Facebook-сторінки онлайн-сервісу «Дія».

«2 січня «Дія» запустила «єМалятко» для молодих батьків у Харкові та протягом місяця приєднала до сервісу Кривий Ріг, Луцьк і Вінницю», - йдеться у повідомленні.

Так, за цей період було отримано 115 заяв. Понад сотня українських родин разом зі свідоцтвом про народження дитини отримали інші потрібні послуги.

Зазначається, що наразі доступно вісім послуг для замовлення, а саме:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі;

визначення належності до громадянства України;

призначення допомоги при народженні;

призначення допомоги багатодітним;

реєстрація місця проживання;

реєстрація у Держреєстрі фізичних осіб – платників податків;

присвоєння УНЗР (унікальний номер запису в реєстр, - ред.) дитині.

Повідомляється, що 93% батьків, які скористалися «єМалятком», отримали індивідуальний податковий номер дитини; 77% оформили допомогу при народженні; 68% обрали присвоєння дитині УНЗР.

Також планується запустити сервіс в інших містах-пілотах: Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Львові та Маріуполі, а також розширити перелік місць, де можна отримати послугу: ЦНАПи, органи РАЦС та портал «Дія».

До функціоналу сервісу додадуть ще дві послуги: реєстрацію дитини в електронній системі охорони здоров'я та видачу посвідчень багатодітним.

У повідомленні наголошується, що 6 лютого - офіційна презентація, після якої можна буде завантажити сервіс «Дія» на смартфон.