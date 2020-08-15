Голова ЦВК Білорусі про скасування результатів виборів: так не буває



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Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина

ЦВК Білорусі відхилила всі скарги опозиційних кандидатів на результати виборів

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина виключила можливість перегляду результатів виборів в країні.

Про це вона заявила в інтерв'ю виданню «Комсомольская правда в Белоруссии».

Раніше ЦВК відхилила всі скарги опозиційних кандидатів на результати виборів.

За словами Єомшиної, повторні вибори можуть бути призначені лише в разі встановлення порушень під час голосування. В такому випадку вибори повинні відбутися протягом трьох місяців.

«У нас вибору немає. Якщо люди думають, що ми переглянемо і присудимо перемогу Тихановській, так не буває. Якщо встановлено порушення, як вони вважають, у цьому випадку вибори можуть бути визнані недійсними. Це означає, протягом трьох місяців має знову пройти наступна виборча кампанія з новими кандидатами. Я і сказала: «Ми можемо просто втратити країну», - повідомила Єрмошина.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Зазначимо, сьогодні ввечері багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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