Шостий день протестів у Білорусі: у центрі Мінська зібралися тисячі людей



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Люди збираються в центрі Мінська

Військові та цивільні люди стоять один навпроти одного на площі Незалежності в Мінську

Багатотисячна колона вийшла на майдан Незалежності в Мінську, де розміщений Будинок уряду. Про це повідомляють білоруські телеграм-канали.

Повідомляється, що на майдані Незалежності силовики опустили щити в знак солідарності з демонстрантами.

За інформацією каналів, по проспекту Незалежності їде техніка силовиків, автомобілі сигналять. Велика колона військових висунулася в центр Мінська з району базування на околиці міста.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

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