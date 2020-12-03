Голова громади на Закарпатті, де депутати співали угорський гімн, висловив невдоволення Зеленським

За словами Арпада Пушкаря, президент Володимир Зеленський ігнорує «угорське питання»

Угорщина та Україна тривалий час не можуть налагодити конструктивні відносини. Одна з причин – неефективна політика українських можновладців. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив Арпад Пушкар, голова Сюртівської об’єднаної територіальної громади, яка стала відома на всю країну через скандал із виконанням гімну Угорщини на першій сесії новообраної сільської ради.

За словами Пушкаря, президент України Володимир Зеленський ігнорує «угорське питання». Водночас чиновник важає, що наразі наша держава не має добросусідства і з поляками, із словаками та чехами. Це також відбувається через брак політичної волі українських політиків.

«Угорці допомагають нам. Це – велика політика, яка не підходить Україні. Бачте, уже скільки років триває. При Порошенкові не можна було налагодити відносини із сусідами, у теперішнього президента також ніяк не виходить», – сказав він.

Нагадаємо, на Закарпатті прогримів скандал з «угорським» акцентом. У Сюртівській об'єднаній територіальній громаді відбулася перша сесія місцевої ради. На ній місцевий голова разом із депутатами після складання присяги виконали гімн Угорщини.

На цей випадок відреагував український уряд. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто. Дипломат закликав угорську сторону «уникати кроків та заяв, які не відображають дійсності і створюють деструктивну емоційну напругу в українсько-угорських відносинах».

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав

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