Депутати правлячої партії Угорщини заявили про «громадянську війну» на Закарпатті

Депутати збираються внести питання щодо угорської нацменшини на Закарпатті до порядку денного засідання Європалламенту

Депутати вважають, що обшуки СБУ лідерів угорської громади є політично вмотивованими і націлені на залякування і створення тиску

Депутати Європейського парламенту від Угорщини оголосили події пов'язані з угорською нацменшиною на Закарпатті «громадянською війною». Таку спільну заяву зробили депутати Європарламенту від партії прем’єра Угорщини «Фідес» та «Християнсько-демократичної народної партії» (KDNP), пише видання Kiszo.

«Українська влада створила на Закарпатті ситуацію громадянської війни. Ми вважаємо це ганебним і глибоко засуджуємо використання сили українською владою проти лідерів і організацій угорської громади на Закарпатті», — йдеться у заяві.

Депутати вважають, що обшуки СБУ є політично вмотивованими і націлені на залякування і створення тиску.

«Скоординовані дії проти законних організацій угорської нацменшини нагадують методи сталінського тоталітарного режиму», — кажуть євродепутати і додають, що український уряд начебто роками зневажав угорську меншину. Загадали зокрема закони Про освіту і Про мову.

У заяві закликають також внести це питання до порядку денного грудневого пленарного засідання Європарламенту.

Як повідомлялося, у Раді збиралися заслухати представників СБУ через виконання угорського гімну на Закарпатті.

Нагадаємо, у посольстві Угорщини заявили, що депутати на Закарпатті виконували не гімн, а молитву.

Наразі Служба безпеки України перевіряє наявність ознак протиправної діяльності в діях депутатів Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади.

21 листопада частина новообраних депутатів Сюртівської ОТГ (Ужгородський район) виконали з ініціативи голови гімн Угорщини.

30 листопада на Закарпатті новообрані депутати після присяги заспівали гімн Угорщини.

Також 30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Раніше Главком повідомляв, що угорського чиновника, який втручався у вибори на Закарпатті, не пустили до України.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським високопосадовцям через агітацію на Закарпатті під час місцевих виборів, було «жалюгідним і безглуздим».

29 жовтня МЗС України заявило, що вважає вичерпаною суперечку з Угорщиною щодо незаконної агітації на виборах.