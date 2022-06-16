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    Голова комітету Бундестагу з оборони закликає зупинити «Північний потік-1»

    Марі-Агнес-Штрак-Ціммерман&nbsp;&ndash; депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії - Голова комітету Бундестагу з оборони закликає зупинити «Північний потік-1»
    Марі-Агнес-Штрак-Ціммерман – депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії
    фото з відкритих джерел

    Від Німеччини вимагають мінімізувати залежність від російських енергоресурсів

    Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії, голова комітету з оборони Марі-Агнес-Штрак-Ціммерман закликала зупинити російський газопровід «Північний потік-1» та мінімізувати залежність від російських енергоресурсів.

    Відповідну заяву німецький парламентар зробила у коментарі Guildhall.

    «Я вважаю, що газопровід «Північний потік-1» має бути зупинено, а залежність Європи від російських енергоресурсів має бути зведено до абсолютного мінімуму, якщо не до нуля», – заявила політик.

    Раніше, керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр В. Данилюк заявив, що Європа будь-якої миті може відмовитися від газопроводів, які йдуть в обхід України. Він наголосив, що газопровід «Північний потік-1» має бути негайно зупинено до виведення російських військ з України, що також буде гарантією того, що РФ не зупинить постачання газу через Україну.

    Із закликами зупинити російський газопровід «Північний потік-1» виступили також представник Німеччини у Європейському парламенті та депутати Бундестагу від інших партій.

    Так, представник Німеччини в Європарламенті, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер заявив, що ЄС не повинен віддавати РФ прерогативу в питанні постачання газу, оскільки низці країн Росією вже було зупинено постачання, і повинен в односторонньому порядку зупинити російський трубопровід «Північний потік-1».

    А депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер зазначив, що Німеччина вже веде роботу для досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) та укладаючи нові контракти постачання. За його словами, метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через «Північний потік-1».

    Теги: росія окупанти газ Німеччина санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    Голова комітету Бундестагу з оборони закликає зупинити «Північний потік-1»