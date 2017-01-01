У Росії за майнінг криптовалют будуть саджати до в'язниці
- Сьогодні, 08:20
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Відзначається, що кримінальне покарання також може бути передбачено за створення фінансової піраміди або емісію криптовалюти для заміщення рубля
Закон по криптовалютам, який зараз готується у РФ, може кваліфікувати створення криптовалюти спеціально для розрахунків як кримінальне діяння.
Про це повідомляє російський «Интерфакс» з посиланням на заступника міністра фінансів РФ Олексія Мойсеєва.
«Покарання будуть різними, в основному, адміністративними, але в разі, якщо хтось спеціально організував криптовалюту з метою якихось розрахунків, то буде кримінальне покарання», - сказав Моїсеєв.
Він нагадав, що в Росії існує конституційний принцип, згідно з яким всі розрахунки проходять в рублях.
Відзначається, що кримінальне покарання також може бути передбачено за створення фінансової піраміди або емісію криптовалюти для заміщення рубля з метою несплати податків.
За словами Моїсеєва, готуються два законопроекти. Перший буде регулювати криптовалюти і грошові сурогати, другий - цифрові технології, в тому числі майнінг і реєстри.
Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.
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