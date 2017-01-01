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    У Росії за майнінг криптовалют будуть саджати до в'язниці

    Відзначається, що кримінальне покарання також може бути передбачено за створення фінансової піраміди або емісію криптовалюти для заміщення рубля
    Закон по криптовалютам, який зараз готується у РФ, може кваліфікувати створення криптовалюти спеціально для розрахунків як кримінальне діяння. Про це повідомляє російський «Интерфакс» з посиланням на заступника міністра фінансів РФ Олексія Мойсеєва. «Покарання будуть різними, в основному, адміністративними, але в разі,
    • Сьогодні, 08:20
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    Відзначається, що кримінальне покарання також може бути передбачено за створення фінансової піраміди або емісію криптовалюти для заміщення рубля

    Закон по криптовалютам, який зараз готується у РФ, може кваліфікувати створення криптовалюти спеціально для розрахунків як кримінальне діяння.

    Про це повідомляє російський «Интерфакс» з посиланням на заступника міністра фінансів РФ Олексія Мойсеєва.

    «Покарання будуть різними, в основному, адміністративними, але в разі, якщо хтось спеціально організував криптовалюту з метою якихось розрахунків, то буде кримінальне покарання», - сказав Моїсеєв.

    Він нагадав, що в Росії існує конституційний принцип, згідно з яким всі розрахунки проходять в рублях.

    Відзначається, що кримінальне покарання також може бути передбачено за створення фінансової піраміди або емісію криптовалюти для заміщення рубля з метою несплати податків.

    За словами Моїсеєва, готуються два законопроекти. Перший буде регулювати криптовалюти і грошові сурогати, другий - цифрові технології, в тому числі майнінг і реєстри.

    Нагадаємо, біткоїн за обсягом грошової маси перевершив рубль, фунт і південнокорейський вон та став шостою валютою світу за капіталізацією.

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