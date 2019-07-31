В НАЗК розповіли, що треба робити партіям, щоб отримати держфінансування



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Голова НАЗК Олександр Мангул

Відразу ж після оприлюднення результатів 11 партій повинні звернутись до НАЗК

Партії, які на виборах у багатомандатному окрузі отримали більше 2% голосів мають право на отримання державного фінансування статутної діяльності. Про це нагадує Національне агентство з питань запобігання корупції.

Також, закон передбачає право політичної партії подати до НАЗК заяву про відмову від державного фінансування її статутної діяльності.

У 5-денний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів повинно бути прийнято рішення про надання політичній партії державного фінансування.

Перед цим керівник або інша уповноважена особа партії має подати довідку з банку про відкриття окремого рахунку партії.

Окрім цього новим партіям треба внести зміни до статутів, зокрема, внести відомості про джерела матеріальної та фінансової підтримки політсили, її місцевих організацій та порядок здійснення витрат політичної партії.

Нагадаємо, наступного року держфінансування отримуватимуть також і ті партії, які набрали на позачергових парламентських виборах більше 2%, але не пройшли до парламенту. Таких шість партій, серед них і партія Шарія. А партії-переможці, які подолали 5% бар’єр, окрім держфінансування, одержать від держави ще й компенсацію офіційних видатків на виборчу кампанію.

Нагадаємо, до 10 липня партії витратили на агітацію майже 560 мільйонів гривень, з них на телерекламу - понад 76% коштів виборчих фондів, або ж 427,7 мільйонів гривень.