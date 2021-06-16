Голова наглядової ради «Нафтогазу» підтримує звільнення Вітренка

Вирішити питання щодо припинення терміну дії контракту з Вітренком мають упродовж 10 робочих днів

Голова наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд підтримує звільнення Юрія Вітренка з посади. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».

«15 червня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало припис з вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу». Як повідомляється на вебсайті «Нафтогазу», голова правління оскаржує цей припис. Таке оскарження ініційоване головою правління особисто, без будь-яких консультацій з членами правління або наглядової ради.

Ураховуючи власні фідуціарні обов’язки, голова наглядової ради негайно обговорила ситуацію, що склалася, з акціонером – урядом України. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністром юстиції взяли участь в обговоренні від імені Кабінету міністрів України. Прем’єр-міністр України зобов’язався прийняти остаточне рішення, у тому числі вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з Юрієм Вітренком, як вимагається, протягом 10 робочих днів, починаючи з 15 червня 2021», – йдеться у повідомленні.

Голова правління відмовився добровільно призупинити виконання своїх повноважень на цей період. Тож Споттісвуд скликала позачергове засідання наглядової ради, щоб обговорити відсторонення голови правління. «З метою забезпечення дотримання найвищих стандартів належного корпоративного врядування, я вважаю, що таке відсторонення відповідає інтересам Нафтогазу та України.

Наглядова рада вітає негайні кроки прем’єр-міністра України та Кабінету міністрів України щодо термінового та остаточного вирішення цього важливого питання», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».