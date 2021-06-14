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    В Україні подорожчає пальне. Наскільки виростуть ціни?

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    В Україні подорожчає пальне - В Україні подорожчає пальне. Наскільки виростуть ціни?
    В Україні подорожчає пальне
    Фото з відкритих джерел

    Середня вартість пального в Україні зросла від 0,9 до 1,2 гривні за літр

    Міністерство економіки оприлюднило середню вартість пального в Україні, яка не враховує націнку АЗС:

    • бензини 25,82 грн/літр;
    • дизельне пальне - 22,09 грн/літр.

    Виходячи з цієї вартості вираховується гранична ціна реалізації палива в роздробі в другій декаді червня.

    «На підставі розрахунків акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» визначена середня вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 22,09 гривень, і 1 літра бензину автомобільного GASOLINE 10 ppm, яка становить 25,85 гривень за літр» , - йдеться в повідомленні.

    У порівнянні з початком місяця, ціна на бензин виросла на 0,9 грн/л, на дизельне пальне - на 1,18 грн/л.

    З урахуванням граничних торговельних націнок у другій декаді червня максимальна ціна пального на АЗС не повинна перевищувати:

    • бензину - 30,82 грн/л;
    • дизпалива - 29,09 грн/л.

    Звертаємо вашу увагу, що мова йде про ціни на нефірмове пальне. Ціни не брендові види пального будуть ще вище.

    В червні Кабінет міністрів вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни пального. Зокрема, в неї були включені логістичні та інші витрати мереж АЗС в розмірі $27 на кожній тонні, або плюс 66 коп/л до вартості бензинів і 73 коп/л – до дизельного пального.

    Нагадаємо, 14 травня 2021 року уряд прийняв постанову, якою вводиться державне регулювання цін на пальне. Зокрема, були прийняті зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року.

    Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).

    Джерело: Enkorr

    Теги: Нафтогаз України АЗС пальне
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    В Україні подорожчає пальне. Наскільки виростуть ціни?