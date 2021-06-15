Призначення Вітренка головою «Нафтогазу» незаконне, його потрібно скасувати – НАЗК

У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України»

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями

Розпорядження уряду про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України» є незаконним. Контракт з ним має бути скасовано. Про це йдеться у приписі голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».

«Враховуючи викладене, 14 червня голова НАЗК Олександр Новіков вніс Кабінету міністрів України припис про усунення порушень ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції», – йдеться у повідомленні.

НАЗК вимагає скасувати призначення Юрія Вітренка головою правління НАК «Нафтогаз України». А також вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК як незаконного.

Раніше Вітренко визнав, що здійснені урядом України наприкінці квітня кадрові зміни на чолі компанії не відповідали «певним західним стандартам». «Зараз немає жодних питань щодо їхньої (рішень уряду) законності. І зараз справді стає зрозуміло, що ці дії мали добрі наміри, хоча й не відповідали принципам корпоративного управління ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку) і певним західним стандартам», – сказав Вітренко.

Нагадаємо, 28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Нафтогазу. Замість нього на цю посаду призначено в.о. глави Міненерго Юрій Вітренко, який раніше був виконавчим директором Нафтогазу. Згідно з розпорядженням уряду, Вітренко призначений главою правління держкомпанії на рік. Коболєв заявив, що дізнався про своє звільнення з новин і заяву про відставку не подавав.

У Нафтогазі його звільнення і тимчасове відсторонення наглядової ради компанії назвали поверненням до ручного управління держкомпаніями.