«Чекай, сволото!». Суддя, який писав вирок Януковичу, отримав анонімний електронний лист (документ) документ



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Суддя Владислав Дев’ятко під час зачитування вироку у справі президента-втікача Віктора Януковича

Суддя Дев’ятко звернувся до Вищої ради правосуддя, ГПУ і Ради суддів України

Голова Оболонського районного суду Києва Владислав Дев’ятко поскаржився Вищій раді правосуддя, Генпрокуратурі і Раді суддів України на тиск та втручання у судочинство.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідний лист служителя Феміди від 21 березня.

У тексті документу йдеться, що 18 березня на електронну адресу суду надійшов лист з погрозами під заголовком «Чекай, сволото». Повідомлення було відправлено з електронної адреси С14UA@i.ua.

«Такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 377 ККУ, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді, пов’язаного із здійсненням правосуддя», - вважає суддя Дев’ятко.

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Нагадаємо, що Оболонський районний суд у Києві 24 січня 2019 року оголосив вирок колишньому президенту України Віктору Януковичу. Суд визнав його винним у державній зраді, засудивши до 13 років позбавлення волі.

Головуючим у цій справі був суддя Владислав Дев’ятко.