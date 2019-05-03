Голові Конституційного суду України відмовили у візі США

Шевчук, ймовірно, не отримав візу через скасування статті про незаконне збагачення

Очільнику Конституційного суду України Станіславу Шевчуку відмовили у американській візі. Про це 3 травня у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

«У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США», - зазначили у ЦПК.

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Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.

Раніше Конституційний суд опинився в центрі скандалу після того, як ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення держслужбовців. Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.

Станіслав Шевчук склав присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року обраний головою КС.

Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов’язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом.

Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.