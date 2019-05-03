Голові Конституційного суду України відмовили у візі США
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Шевчук, ймовірно, не отримав візу через скасування статті про незаконне збагачення
Очільнику Конституційного суду України Станіславу Шевчуку відмовили у американській візі. Про це 3 травня у Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
«У голови Конституційного суду України сталась неприємність. Пану Станіславу Шевчуку відмовили у візі в США», - зазначили у ЦПК.
Джерела центру повідомили, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення.
Раніше Конституційний суд опинився в центрі скандалу після того, як ухвалив рішення щодо невідповідності Конституції статті 368-2 Кримінального кодексу щодо незаконного збагачення держслужбовців. Після цього судді Конституційного суду Микола Мельник, Сергій Сас і Ігор Сліденко виступили за відставку Станіслава Шевчука з посади голови КС.
Станіслав Шевчук склав присягу судді Конституційного Суду 13 березня 2014 року. 21 лютого 2018 року обраний головою КС.
Національне антикорупційне бюро розслідує 50 кримінальних проваджень за статтею 368-2. Найтяжче передбачене покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.