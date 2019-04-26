Голова Конституційного суду розповів про зустріч з юристом Коломойського і Зеленського



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Голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук

Зустріч відбулася після того, як Конституційний суд ухвалив рішення щодо норми Кримінального кодексу про незаконне збагачення

Голова Конституційного суду України (КСУ) Станіслав Шевчук підтвердив зустріч із юридичним радником штабу Володимира Зеленського й адвокатом олігарха Ігоря Коломойського Андрієм Богданом, зауваживши, що вона не була таємною.

Про це він сказав у ефірі «Радіо Свобода».

«Я знаю пана Богдана більш ніж 10 років, він відомий адвокат, професіонал своєї справи. Щодо зустрічі, то вона не була таємною… Він офіційно, через приймальню попрохав про зустріч. Ми на початку березня зустрілися», - сказав голова КСУ.

Він уточнив, що зустріч відбулася після того, як КСУ ухвалив рішення щодо норми Кримінального кодексу про незаконне збагачення.

«Здійнялася велика хвиля, в тому числі і в політичних штабах. Як я розумію, кандидату Зеленському ставили питання дипломати: що робити, яка позиція. Він з’ясовував, як вийти з ситуації, який ухвалити правильний закон новий. Про люстрацію ми не розмовляли», – сказав Шевчук.

За словами голови Конституційного суду, він, узагалі, «ні з ким не обговорює справи, які перебувають у провадженні».

Раніше ЗМІ повідомили, що Андрій Богдан 13 березня таємно відвідував Конституційний суд, який вирішує долю закону «Про очищення влади», і провів зустріч із головою суду Станіславом Шевчуком.

Через день після того, як стало відомо про цю зустріч, у Конституційному суді України скасували засідання, на якому мала вирішуватись доля закону «Про очищення влади», і на якому люстрацію могли визнати неконституційною. Розгляд цього питання був призначений на 18 квітня на 10 ранку, але був перенесений на невизначений час.

Як повідомляється, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.

Натомість Конституційний суд України пообіцяв не чинити перешкод у здійсненні процедури приведення до присяги новообраного президента.