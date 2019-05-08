Головна опозиційна політсила Туреччини закликає анулювати результати виборів президента



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Вибори президента Туреччини пройшли в країні у 2018 році

Головна опозиційна сила Туреччини – Республіканська народна партія (CHP) – заявила про те, що вона офіційно звернулася із проханням анулювати результати виборів президента країни, які пройшли минулого року.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Республіканська народна партія апелює до того, що під час виборів 2018 року були допущені такі ж самі порушення, до яких апелювала і правляча Партія справедливості і розвитку (AKP), коли ініціювала відміну результатів виборів мера Стамбулу, які пройшли 31 березня 2019 року.

Центральна виборча комісія відмінила результати виборів мера Стамбулу на основі того, що окремі члени виборчих дільниць, які працювали під час місцевих виборів, не мали статусу державних службовців. Проте і на сьогодні виборча комісія не опублікувала свого рішення щодо відміни результатів виборів мера другого міста Туреччини із детальним поясненням причин такого кроку.

Хоча за турецьким законодавством, місцева ЦВК має здійснити такий крок.

Нагадаємо, Верховна виборча рада Туреччини прийняла рішення про повторне проведення місцевих виборів в Стамбулі. Повторні вибори відбудуться 23 червня.