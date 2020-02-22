Головний аграрний бізнесмен країни прокоментував запровадження ринку землі



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Вадатурський: Як можна відкривати ринок землі, без вирішення багатьох нагальних питань? Фото «Латифундист»

Вадатурський: Кожен власник землі має конституційне право нею розпоряджатися. Але я категорично проти таких методів, які впроваджуються зараз.

Верховна Рада сьогодні не чує людей, які працюють на землі. Вони собі придумали один варіант – і чути більше нічого не хочуть. Таку думку, коментуючи «Главкому» можливе відкриття ринку землі, висловив співвласник однієї з найбільших аграрних компаній в Україні «Нібулон» Олексій Вадатурський.

«Кожен власник землі має конституційне право нею розпоряджатися. Але я категорично проти таких методів, які впроваджуються зараз. Як можна відкривати ринок землі, без вирішення багатьох нагальних питань: коли у країні практично недієздатна судова система; коли відсутній реальний земельний кадастр; коли кожний власник землі не впевнений, що у нього цю землю якимось чином не відберуть, бо на ринку дуже багато шахраїв?», - зазначив він і додав, що наразі правоохоронна система не працює, трапляється дуже багато випадків рейдерських захоплень земель.

«Що це за підхід: ухвалювати такі рішення взагалі без обговорення на референдумі?», - обурюються він.

Вадатурський також підкреслив, що законодавча база не готується для відкриття ринку землі. «При депутатах попереднього скликання теж обговорювалося це питання, але тоді воно полягало лише в одному: знімати мораторій чи ні. Не йшлося про підготовку законодавчої бази, про проведення інвентаризації», - сказав він.

«Я пережив вже три реформи в аграрній галузі: починав працювати ще коли були колгоспи, після цього стали КСП (колективне сільськогосподарське підприємство), які потім відійшли, натомість угоди почали укладати із власниками землі на прямих орендних відносинах. Наша компанія уклала такі договори оренди із 37,5 тис. людей», - зауважив Вадатурський.

Підприємець вважає: найперше - сьогодні необхідно захистити інвестора, який працює на землі, щоб у нього не відібрали цю землю. «Щоб не було так: укладаєш договір на 10 років, а людина приходить до закінчення строку і заявляє, що більше не хоче співпрацювати», - додав він.

Другий важливий момент, на думку Вадатурського, – це можливість підписання договорів на ринкових умовах і індексування орендної плати на 10-40 років. «І щоб у власника землі навіть була можливість отримати одразу, наперед, кошти за ці 10-40 років. За таких умов орендодавець міг би і придбати житло, і за необхідності, вилікуватись, і купити квартири дітям, оплатити їхнє навчання – все що завгодно, вирішити свої проблеми. А акт про користування землею міг би залишитися у спадщину дітям. Це нормальний вихід із ситуації», - пояснив свою позицію підприємець.

«Власник землі у центрі поля, який її продаватиме, має провести дорогу до неї. Ми ж сьогодні сплачуємо селищним радам умовні дороги до кожної ділянки», - додав він.