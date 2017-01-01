«Головний хіпстер» Кабміну кардинально змінив імідж

Нефьодов побрився налисо, але залишив свою густу довгу бороду

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов несподівано підстригся налисо. При цьому він вирішив залишити свою густу довгу бороду, - йдеться на його сторінці в Інстаграм. «У Новий Рік потрібно входити оновленим. Ну от якось так. Зручно, тільки трохи холодно на морозі», – прокоментував зміни він.



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Нефьодов несподівано підстригся налисо

Нефьодов побрився налисо, але залишив свою густу довгу бороду

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов несподівано підстригся налисо.

При цьому він вирішив залишити свою густу довгу бороду, - йдеться на його сторінці в Інстаграм.

«У Новий Рік потрібно входити оновленим. Ну от якось так. Зручно, тільки трохи холодно на морозі», – прокоментував зміни він.

Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що періодично в різних законопроектах спливають якісь правки, які намагаються поставити систему ProZorro під контроль чи щось вивести з-під неї, або обмежити використання.

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