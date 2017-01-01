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    «Головний хіпстер» Кабміну кардинально змінив імідж

    Нефьодов побрився налисо, але залишив свою густу довгу бороду
    Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов несподівано підстригся налисо. При цьому він вирішив залишити свою густу довгу бороду, - йдеться на його сторінці в Інстаграм. «У Новий Рік потрібно входити оновленим. Ну от якось так. Зручно, тільки трохи холодно на морозі», – прокоментував зміни він.
    • Сьогодні, 07:46
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    <span>Нефьодов несподівано підстригся налисо</span>
    Нефьодов несподівано підстригся налисо

    Нефьодов побрився налисо, але залишив свою густу довгу бороду

    Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов несподівано підстригся налисо.

    При цьому він вирішив залишити свою густу довгу бороду, - йдеться на його сторінці в Інстаграм.

    «У Новий Рік потрібно входити оновленим. Ну от якось так. Зручно, тільки трохи холодно на морозі», – прокоментував зміни він.

    Нагадаємо, перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефьодов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що періодично в різних законопроектах спливають якісь правки, які намагаються поставити систему ProZorro під контроль чи щось вивести з-під неї, або обмежити використання.

    Також читайте інтерв'ю «Главкома»:  Максим Нефьодов: Наступного року хотів би повернутися в бізнес. Здається, я тут уже затримався

    ГРУ Максим Нефьодов
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