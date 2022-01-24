Головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею

За Кокса проголосували 164 депутати, його єдина суперниця на виборах – «слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів

Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, відомого проросійською позицією. Про це повідомляється у Тwitter ПАРЄ.

«Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї», – йдеться у дописі.

За Кокса проголосували 164 депутати асамблеї. Його єдина суперниця на цих виборах – голова української делегації у ПАРЄ, народна депутатка Верховної Ради від партії «Слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів. Кандидатуру Мезенцевої запропонували 40 колег із різних країн та майже усіх партій ПАРЄ, окрім тієї, від якої йшов депутат із Нідерландів.

Зазначимо, Кокс відомий своєю проросійською позицією у ПАРЄ. У квітні 2019 року він підготував доповідь «Роль і місія ПАРЄ: головні виклики майбутнього», у якій обстоював створення альтернативного механізму запровадження санкцій проти країн, які порушують принципи Ради Європи.

На думку українських делегатів, первісний текст доповіді містив норми, які давали змогу повернути в асамблею делегацію Росії. 10 квітня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про підтримку цієї доповіді Кокса, з остаточного тексту якої згадані норми було вилучено.

Як відомо, сьогодні, 24 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ.

Зимова сесія ПАРЄ проводитиметься у гібридному форматі, частина делегацій у засіданні братимуть участь онлайн. Зокрема, Україну на сесії ПАРЄ безпосередньо представлятимуть лише п'ятеро делегатів з 27, решта будуть присутні онлайн. Обмеження щодо кількості учасників пов'язані з карантинними нормами.