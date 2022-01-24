Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ

Остаточне рішення буде ухвалене в середу

Сьогодні, 24 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Під час відкриття сесії, коли відбувається процедура перевірки повноважень національних делегацій, Україна і країни групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія і Польща – оскаржили повноваження Росії в ПАРЄ. Про це повідомив нардеп, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

«Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи успішно оскаржені! При 30 необхідних голосах ми набрали 49», – написав він.

При цьому Гончаренко зазначив, що тепер у ПАРЄ буде підготовлена доповідь про повноваження російської делегації. Заплановано, що остаточне рішення буде прийнято в середу, 26 січня.

«Також українська делегація оскаржила повноваження російської ще й з процедурних підстав – адже російський парламент обраний голосами, в тому числі окупованого Криму і жителів Донбасу. За це проголосували 47 делегатів ПАРЄ при необхідних 102, – резюмував він.

Зимова сесія ПАРЄ проводитиметься у гібридному форматі, частина делегацій у засіданні братимуть участь онлайн. Зокрема, Україну на сесії ПАРЄ безпосередньо представлятимуть лише п'ятеро делегатів з 27, решта будуть присутні онлайн. Обмеження щодо кількості учасників пов'язані з карантинними нормами.

Також на відкритті сесії Асамблея обирає свого нового Президента на 2022 рік. 26 членів Асамблеї з різних національних делегацій ПАРЄ висунули кандидатуру Марії Мезенцевої, яка є керівницею Постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ, віцепрезиденткою політичної групи EPP/CD. Відповідний лист генеральному секретареві ПАРЄ був направлений і поданий на розгляд Бюро.