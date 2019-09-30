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    Економіка та фінанси

    Гончарук поскаржився, що Україна має віддавати «рекордні борги»

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    Гончарук поскаржився, що Україна має віддавати «рекордні борги»

    «Зараз ми робимо і будемо робити все, щоб ці борги поступово зменшувалися», - заявив Гончарук

    Прем’єр-міністр Олексій Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати «рекордні борги».

    Про це він сказав 30 вересня на брифінгу.

    «Україні потрібно зростати 5-7% на рік. Це дасть нам можливість нормально розвиватися і покращувати життя поступово. Якщо ми будемо розвиватися повільніше, це буде зробити вкрай важко. З урахуванням того, що наступні пару років нас чекають дуже непрості часи. Відверто. Нам доводиться і доведеться віддавати рекордні борги. Кожна третя гривня в наступному році йтиме на погашення боргів...» - підкреслив прем’єр.

    «Чому? Тому що багато років назад хтось понабирав на себе ці зобов’язання. Зараз ми робимо і будемо робити все, щоб ці борги поступово зменшувалися, і щоб ми менше за це платили», - додав Гончарук.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України у неділю, 29 вересня, схвалив програму дій уряду, зробив низку кадрових призначень та ухвалив пакет проєктів законів.

    Джерело: Українська правда

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