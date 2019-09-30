Гончарук поскаржився, що Україна має віддавати «рекордні борги»



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«Зараз ми робимо і будемо робити все, щоб ці борги поступово зменшувалися», - заявив Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати «рекордні борги».

Про це він сказав 30 вересня на брифінгу.

«Україні потрібно зростати 5-7% на рік. Це дасть нам можливість нормально розвиватися і покращувати життя поступово. Якщо ми будемо розвиватися повільніше, це буде зробити вкрай важко. З урахуванням того, що наступні пару років нас чекають дуже непрості часи. Відверто. Нам доводиться і доведеться віддавати рекордні борги. Кожна третя гривня в наступному році йтиме на погашення боргів...» - підкреслив прем’єр.

«Чому? Тому що багато років назад хтось понабирав на себе ці зобов’язання. Зараз ми робимо і будемо робити все, щоб ці борги поступово зменшувалися, і щоб ми менше за це платили», - додав Гончарук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у неділю, 29 вересня, схвалив програму дій уряду, зробив низку кадрових призначень та ухвалив пакет проєктів законів.

Джерело: Українська правда