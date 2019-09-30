Кабмін проводитиме конкурси на вакантні посади в держорганах не більше двох тижнів



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Уряд спростив процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Люди дуже потрібні, - прем'єр

Кабінет міністрів України буде проводити конкурси на вакантні посади в органах державної влади не більше двох тижнів.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем’єрміністр України Олексій Гончарук, повідомляє УНН.

Гончарук зазначив, що люди дуже потрібні.

«Вчора ми оголосили конкурси на всі, крім одної вакантні посади органів державної влади. Це фейки про те, що все наперед відомо, конкурсів не буде. Ми організуємо нормальну чесну процедуру. Вона буде тривати не довго, в межах двох тижнів», — сказав Гончарук.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Як повідомлялося, прем’єр заявив, що всіх держслужбовців на контракт переводити не будуть.

Нагадаємо, 24 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон, що спростить прийом на роботу та звільнення чиновників.