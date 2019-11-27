Гончарук і Оржель мають пояснити свій намір знову купувати газ у росіян – «Європейська солідарність»



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Голова парламентського комітету з інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе

Фракція Порошенка порушила питання на Кабміні про заяву міністра енергетики щодо прямої закупівлі газу у країни-агресора

Рівно чотири роки тому Україна відмовилась від закупівель російського газу і таким чином забезпечила свою енергетичну незалежність. Газ, який завжди був елементом політичного шантажу з боку Росії, зрештою став економічною зброєю, завдяки якій Україна втратила Крим та отримала російську агресію на Донбасі. Тому ініціативи команди Зеленського щодо поновлення закупівлі російського газу, які відкрито проголошує профільний міністр Оржель, є небезпечними і неприйнятними. Про це на засіданні уряду заявили народні депутати з фракції «Європейська солідарність». Вони, зокрема, звернулись до прем’єр-міністра Олексія Гончарука та міністра енергетики Олексія Оржеля.

«Яким чином ви збираєтеся забезпечити загальносуспільний інтерес України через прямі поставки газу з Російської Федерації? З країни-агресора? Яким чином пан міністр учора написав, що ми отримаємо знижку, яку спрямуємо на субсидії і соціальні проекти? Тобто ви хочете фінансувати економіку Російської Федерації через прямі закупівлі газу. І ще примусити українців дякувати Російській Федерації за субсидії?», – запитала голова парламентського комітету з інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Європейська солідарність» вимагає пояснень, тому що досвід України за останні 28 років говорить про те, що будь-яка знижка на газ з Російської Федерації обертається на втрати території, обертається на втрати життів наших громадян, на окупацію частини нашої території, і точно не призводить до економічного розквіту», – наголосила народна депутатка.

«Наша фракція порушила питання на Кабміні про заяву міністра енергетики щодо прямої закупівлі газу у країни-агресора і якихось знижок від Путіна. Ми нагадали, чим обернулись такі стосунки у минулому – економічною залежністю, політичною, втратою територій і життів українських громадян», – написав за підсумками на своїй сторінці у мережі Facebook нардеп Олексій Гончаренко.

«Прем’єр Гончарук ухилився від відповіді, однак не підтвердив і не простував такі плани. Нагадаю, що міністр енергетики Оржель заявив, – якщо ми підпишемо прямий договір з Росією, то отримаємо найнижчі ціни на газ в історії. Нагадаю – безкоштовний сир буває тільки в мишоловці», – застеріг Олексій Гончаренко.