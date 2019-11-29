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    Гончарук обіцяє «оцифрувати» всю Україну вже наступного року

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    Глава уряду Олексій Гончарук&nbsp; - Гончарук обіцяє «оцифрувати» всю Україну вже наступного року
    Глава уряду Олексій Гончарук 
    Фото: РБК-Україна

    Уся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи, - підкреслив глава уряду

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевняє, що усю територію України оцифрують вже наступного року.

    Про це він написав у Facebook.

    «Усю територію України оцифрують вже наступного року! Міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки вже оголошено. Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого», - повідомив Гончарук.

    За його словами, уся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи. Так, кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території. Їх використовуватимуть і в проєктуванні українських доріг.

    На переконання прем'єра, це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість - якість лише зросте.

    Гончарук зазначив, що завдяки аерофотозйомці можна буде ефективно зрошувати землі, що позитивно вплине на врожайність. Окрім того, держава зможе попереджати наслідки й ефективно реагувати в разі складних погодних ситуацій - затоплень, повеней, землетрусів.

    «Безумовно, очікуємо на потужний економічний ефект — інвестори зможуть легко проєктувати об’єкти, вкладати гроші в українську інфраструктуру. Адже щоби збудувати щось на землі, необхідно отримати дозвіл. А для цього держава повинна бодай мати інформацію про певну ділянку території», - написав він.

    Гончарук розповів, що цим активно і займається Держгеокадастр. Адже за три місяці на публічній кадастровій карті з’явилося шість нових інформаційних шарів.

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    Гончарук обіцяє «оцифрувати» всю Україну вже наступного року
    Гончарук обіцяє «оцифрувати» всю Україну вже наступного року
    Гончарук обіцяє «оцифрувати» всю Україну вже наступного року

    Загалом, підкреслив Гончарук, уже є відомості про 20,9 млн земельних ділянок — загальною площею 43,8 млн га.

    Прем'єр зауважив, що важливим напрямком роботи служби є і державний контроль за використанням та охороною земель. Лише цього тижня здійснено 755 перевірок. Результат — виявлено 301 порушення земельного законодавства. Обсяг заподіяної шкоди сягає 1 млн грн, із яких до бюджету в добровільному порядку відшкодовано майже 700 000 грн.

    Гончарук підкреслив, що це проміжні результати.

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