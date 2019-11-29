Гончарук презентував інтерактивну мапу для розбудови інфраструктури України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Олексія Гончарука, на інтерактивну мапу нанесено понад 100 тисяч різних об'єктів у всіх населених пунктах

Прем'єр наголосив, що «вперше звели в одну систему інформацію про культурні заклади, дитячі садки, школи, лікарні, все те, що надає послуги і з чим працюють і живуть люди»

Уряд створив інтерактивну мапу, на яку наніс понад 100 тисяч різних об'єктів у всіх населених пунктах – дитсадки, школи, культурні та медичні заклади тощо. Завдяки цій мапі розбудовуватимуть інфраструктуру України.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» розповів прем'єрміністр Олексій Гончарук.

«Якщо поглянути на мережу, то іноді ми, платники податків, платимо в рази дорожче за навчання однієї дитини, а натомість дитина отримує гіршу освіту. Та ж історія з темою медицини. У нас дуже часто «швидкою» людину з інсультом везуть в лікарню, в якій їй не можуть надати допомогу. В нас дуже часто існують організації, які вдають із себе лікарні, хоча насправді ними не є. Ми проаналізували ефективність мереж освіти, охорони здоров'я, надання адміністративних послуг, системи безпеки і зробили інтерактивну мапу, якою ми плануємо розвивати оцю інфраструктуру в Україні в майбутньому», - сказав глава уряду.

Прем'єр наголосив, що «вперше звели в одну систему інформацію про культурні заклади, дитячі садки, школи, лікарні, все те, що надає послуги і з чим працюють і живуть люди. Ми визначили стандарт для кожної сфери. Це означає, що, наприклад, якщо людина в місті має отримувати стандарт такого рівня, щоб після того, як вона викликає «швидку» протягом 10 хвилин, не більше, до неї має приїжджати «швидка», а в сільській місцевості 20 хвилин, ми будемо планувати мережу таким чином, щоби цей стандарт забезпечувався на всій території України. Сьогодні це не так, на території України дуже багато білих плям. Це означає насправді, що люди не отримують нормальну послугу за податки, які вони платять. І це неприпустимо».

Для забезпечення цих стандартів потрібно збудувати дороги, додав він.

«Ми розуміємо, що для того, щоб забезпечити цей стандарт, потрібно побудувати величезну кількість місцевих доріг. Звичайно, надійними нашими партнерами будуть спроможні громади, які щодня щобільше утворюються в Україні. Тому чутки про те, що уряд не підтримує децентралізацію, це не правда. Ми підтримуємо децентралізацію, тому що українському уряду потрібен сильний ефективний спроможний партнер на місці», - зазначив Гончарук.

Як повідомляв «Главком», прем'єрміністр Олексій Гончарук анонсував велике будівництво доріг з 2020 року.

Раніше ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.