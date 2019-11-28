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    Прем'єр анонсував велике будівництво доріг з 2020 року

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    Уряд має план щодо розбудови доріг, який представить найближчим часом - Прем'єр анонсував велике будівництво доріг з 2020 року
    Уряд має план щодо розбудови доріг, який представить найближчим часом
    Фото: Главком

    Уряд планує побудувати 4 тисячі км доріг

    Кабмін з наступного року розпочинає велике будівництво доріг. Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу «Право на владу».

    «Наступного року з 1 березня ми плануємо розпочати велике будівництво... для цього в бюджеті України передбачені відповідні кошти», — сказав Гончарук.

    Прем’єр додав, що однією з ініціатив буде створення автомобільного шляху Маріуполь-Львів.

    Він нагадав, що уряд планує побудувати 4 тисячі км доріг.

    «Уряд Гончарука спробує не втручатися в чесні тендери, організовані Укравтодором», — підкреслив він.

    Гончарук додав, що уряд має план щодо розбудови доріг, який представить найближчим часом.

    Нагадаємо, ЄБРР підписав з Гончаруком дві угоди на 900 млн євро для українських доріг.

    Прем'єр-міністр також розповів, на реалізацію яких саме інфраструктурних проектів будуть спрямовані вказані кошти. 

    «На реконструкцію траси Київ-Одеса у Черкаській, Миколаївській та Одеській областях, а також будівництва північної ділянки об’їзної дороги навколо Львова. Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності», – підкреслив Гончарук. 

    Кабмін дороги будівництво Укравтодор Україна уряд Олексій Гончарук
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