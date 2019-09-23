Гончарук призначив собі прессекретаря
Давітян працювала журналістом у журналі «Фокус»
Прем'єрміністр Олексій Гончарук призначив своїм прессекретарем Діану Давітян.
Про це сама Давітян написала 23 вересня у Facebook.
«15-годинні робочі дні, відсутність вихідних, дедлайни та постдедлайни - привіт. Друзі-журналісти, якщо треба коментарі, запити, уточнення чи будь-що від прем’єра - welcome! Ми дуже відкриті, молоді та енергійні», - прокоментувала Давітян своє призначення прессекретарем.
Згідно із інформацією, розміщеною у соцмережі, Давітян працювала журналістом у журналі «Фокус», навчалася у Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
Перед виборами до Верховної Ради вона була контент-кріейтором в партії «Голос».
До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук підписав розпорядження про проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Київській міській державній адміністрації і окремих районних адміністраціях Києва.