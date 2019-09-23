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    Гончарук призначив собі прессекретаря

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    Прессекретарем Гончарука стала Діана Давітян - Гончарук призначив собі прессекретаря
    Прессекретарем Гончарука стала Діана Давітян
    Фото: Facebook Діани Давітян

    Давітян працювала журналістом у журналі «Фокус»

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук призначив своїм прессекретарем Діану Давітян.

    Про це сама Давітян написала 23 вересня у Facebook.

    «15-годинні робочі дні, відсутність вихідних, дедлайни та постдедлайни - привіт. Друзі-журналісти, якщо треба коментарі, запити, уточнення чи будь-що від прем’єра - welcome! Ми дуже відкриті, молоді та енергійні», - прокоментувала Давітян своє призначення прессекретарем.

    Згідно із інформацією, розміщеною у соцмережі, Давітян працювала журналістом у журналі «Фокус», навчалася у Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

    Перед виборами до Верховної Ради вона була контент-кріейтором в партії «Голос».

    До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук підписав розпорядження про проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Київській міській державній адміністрації і окремих районних адміністраціях Києва.

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