Гончарук призначив собі прессекретаря



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Прессекретарем Гончарука стала Діана Давітян Фото: Facebook Діани Давітян

Давітян працювала журналістом у журналі «Фокус»

Прем'єрміністр Олексій Гончарук призначив своїм прессекретарем Діану Давітян.

Про це сама Давітян написала 23 вересня у Facebook.

«15-годинні робочі дні, відсутність вихідних, дедлайни та постдедлайни - привіт. Друзі-журналісти, якщо треба коментарі, запити, уточнення чи будь-що від прем’єра - welcome! Ми дуже відкриті, молоді та енергійні», - прокоментувала Давітян своє призначення прессекретарем.

Згідно із інформацією, розміщеною у соцмережі, Давітян працювала журналістом у журналі «Фокус», навчалася у Інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

Перед виборами до Верховної Ради вона була контент-кріейтором в партії «Голос».

До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук підписав розпорядження про проведення перевірки стану виконавської дисципліни у Київській міській державній адміністрації і окремих районних адміністраціях Києва.