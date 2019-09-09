Гончарук тісно пов'язаний із корупціонером Онищенком. Чорновол оприлюднила документ-доказ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чорновол зазначила, що Гончарук входив в найближче коло довіри Ігоря Шевченка, коли той обіймав посаду міністра екології

Чорновол повідомила, що Гончарук настільки був близький до Шевченка, що міністр подавав його на свого заступника

Народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол оприлюднила документ, який підтверджує, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук пов’язаний з колишнім депутатом-корупціонером Олександром Онищенком.

Про це вона написала 9 вересня у Facebook, опублікувавши документ, в якому міністр екології Ігор Шевченко пропонує прем’єру Арсенію Яценюку призначити заступником міністра екології Гончарука.

«Ось документ, який підтверджує тісний зв’язок нового прем’єр-міністра Олексія Гончарука з колишнім депутатом-корупціонером Онищенком-Кадировим, що ухилявся від сплати податків і якого Верховна Рада попереднього скликання позбавила мандату», - повідомила Чорновол.

Вона зауважила, що Гончарук входив в найближче коло довіри Ігоря Шевченка, коли той обіймав посаду міністра екології.

«В свою чергу, ні для кого не секрет, що міністр Шевченко був «слугою» корупціонера Онищенка-Кадирова і тих пів року, що обіймав посаду міністра екології, займався виключно обслуговуванням інтересів свого шефа. Зокрема, команда міністерства працювала над таємним відчуженням Чорноморського шельфу Онищенку. І нагадаю, Шевченка звільнили за корупційні польоти на чартерному літаку, що належав Онищенку», - написала Чорновол.

Вона повідомила, що Гончарук настільки був близький до Шевченка, що міністр подавав його на свого заступника.

«І зауважу, Гончарук ніколи публічно не виступав ні проти Шевченка, ні проти Онищенка», - підкреслила Чорновол.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення на посаду прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

У той же день новий прем'єр-міністр Олексій Гончарук представив у Верховній Раді кандидатів у новий уряд.