Гончарук запевняє, що у санаторії в Нових Санжарах усі здорові



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Олексій Гончарук: всі люди, які поселились у санаторії, є здоровими

Прем’єр запевнив, що у мешканців Нових Санжарів, які протестували проти розміщення евакуйованих у санаторії, не має бути жодних підстав для хвилювань

Усі евакуйовані з Китаю українці, яких розмістили у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, здорові.

Про це заявив прем`єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в Нових Санжарах.

«Закінчуються останні технічні організаційні заходи, щоб евакуйовані люди могли комфортно поселитися. Ми поспілкувалися з людьми, які перебувають у санаторії, перевірили, чи вони забезпечені харчуванням, чи є у них зв’язок», - сказав Гончарук.

Він запевнив, що у мешканців Нових Санжарів, які протестували проти розміщення евакуйованих у санаторії, не має бути жодних підстав для хвилювань.

Прем’єр нагадав, що всіх громадян, яких планувалось евакуювати з Китаю, перевірили, і тих, у кого було виявлено будь-які ознаки захворювань, на борт не брали.

«Тобто всі люди, які поселились у санаторії, є здоровими», - наголосив Гончарук.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників.