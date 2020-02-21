Сьогодні Гончарук звітуватиме у Верховній Раді



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На виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин

Нардепи заслухають звіт уряду на початку засідання

Верховна Рада у п'ятницю заслухає звіт уряду та продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

Так, на початку засідання Рада заслухає звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Згідно з регламентом, який було погоджено на засіданні погоджувальної ради в понеділок, на виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин, а на запитання і відповіді - 40 хвилин.

Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.