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    Сьогодні Гончарук звітуватиме у Верховній Раді

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    На виступ прем'єр-міністра Олексія&nbsp;Гончарука&nbsp;буде виділено 20 хвилин - Сьогодні Гончарук звітуватиме у Верховній Раді
    На виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин

    Нардепи заслухають звіт уряду на початку засідання

    Верховна Рада у п'ятницю заслухає звіт уряду та продовжить розгляд у другому читанні законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

    Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

    Так, на початку засідання Рада заслухає звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Згідно з регламентом, який було погоджено на засіданні погоджувальної ради в понеділок, на виступ прем'єр-міністра Олексія Гончарука буде виділено 20 хвилин, а на запитання і відповіді - 40 хвилин.

    Планується також заслухати інформацію Міністерства охорони здоров'я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

    Крім того, у п'ятницю депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Під час засідання у четвер, 20 лютого, Верховна Рада встигла розглянути 1193 поправки з 4018.

    У сесійній залі в п'ятницю депутати традиційно працюватимуть до 14:00.

    Верховна Рада
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