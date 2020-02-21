Гончарук пояснив, чому влада приховувала місце карантину для евакуйованих з Китаю



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Автобус з евакуйованими 20 лютого прибув на Полтавщину

Уряд намагався «уникнути провокацій»

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив обмеження інформації щодо місця розташування евакуйованих українців з Китаю.

Про це заявив голова уряду сказав на брифінгу у Нових Санжарах на Полтавщині.

За словами Гончарука, до таких дій вдалися, щоб уникнути провокацій та з міркувань безпеки.

«З міркувань безпеки ми, звичайно обмежили інформацію. Адже не хотіли, щоб виникали зайві провокації. Щоб цим міг скористатись хтось на шкоду нашим громадянам. Ми знаємо, що Україна досі перебуває фактично в стані війни. І ззовні, і з середини країни є багато сил, які хочуть зашкодити, використати цю складну операцію для провокацій. Тому з міркувань безпеки було прийнято таке рішення», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, у Нових Санжарах на Полтавщині, куди привезли евакуйованих з Уханя, відбулося засідання оперативного штабу уряду під головуванням прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Після цього він дав брифінг для ЗМІ.

Гончарук запевняє, що усі евакуйовані з Китаю українці, яких розмістили у санаторії Національної гвардії в Нових Санжарах Полтавської області, здорові.

Зазначимо, що глава МОЗ Зоряна Скалецька добровільно пройде 14-денну обсервацію разом з усіма громадянами, яких у четвер було евакуйовано з Китаю.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників.