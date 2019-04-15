Бахматюк поскаржився на шантаж і тиск з боку НАБУ



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Бахматюк стверджує, що були порушені кримінальні справи за заявою людини - шантажистки, яка вимагала у нього гроші

Бахматюк стверджує, що важко доводити свою правоту, коли НАБУ порушує закон

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) чинить тиск на власника групи компаній «Укрлендфармінг» Олега Бахматюка через справу кількарічної давнини про рефінансування банку, яким він раніше володів. Про це сам Бахматюк розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону в програмі «Гордон», повідомляє «ДС».

«З НАБУ у нас стався конфлікт, що переріс в особистісний. Проти нас були порушені кримінальні справи за заявою людини - шантажистки, яка вимагала у нас гроші ... І протягом 3,5 років нас фактично тероризують. При цьому вони не тероризують чиновників НБУ. Спочатку ми були відкриті, давали документи, в тому числі, постанови про закриття кримінальних справ, що були попередньо закриті СБУ і Нацполіцією. Але наша відкритість сприймалася як слабкість: чим більше ми давали інформації - тим більше до нас було питань», - сказав Бахматюк.

Він стверджує, що важко доводити свою правоту, коли НАБУ порушує закон.

«Ми стукаємо в двері, розповідаємо, що три з половиною роки не можна розслідувати. Розповідаємо, що маски-шоу з тих же самих питаннь треба припиняти, розповідаємо, що людина, за заявою якої порушено справу є аферисткою і шантажисткою, яка курується саме детективами НАБУ, що вже є службовим злочином. Але на це ніхто не реагує, тому що ми апріорі винні ... ми не боїмося закону, ми боїмося кон'юнктури. Коли ми звертаємося до суду, суд боїться НАБУ, тому що НАБУ знає все про суддів, про їх можливості, колишнє життя. І ти стоїш в нерівних умовах», - поскаржився Бахматюк.

Нагадаємо, що 3,5 роки тому НАБУ відновило справу за епізодом рефінансування на 1,2 млрд грн, хоча вона вже було розслідувана понад чотири роки тому поліцією і СБУ і після тисячі допитів була закрита. Сам Бахматюк стверджує, що кредит рефінансування з його банку «Ві Ей Бі» не виходив і про це було складено акти. За його словами, представник ГО «Фонд порятунку проблемних вкладників» Ірена Росс, яка ініціювала відновлення справи і є «шантажисткою», якою курують детективи НАБУ.