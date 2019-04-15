«Укрлендфармінг» підвищив зарплати НА 90% за два роки, - Бахматюк



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Власник групи компаній «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк

За словами власника групи компаній Олега Бахматюка, середня зарплата в холдингу - 11 тис. грн, а, наприклад, механізатор отримує не менше 30 тис. грн

На тлі трудової міграції група компаній «Укрлендфармінг» за два роки підняла зарплати на 90%. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону в програмі «Гордон» заявив власник групи Олег Бахматюк, передає «ДС».

«Ми за останні два роки підняли зарплату на 90%. Для мене як керівника це сьогодні найбільший виклик. В місяць ми платимо 250 млн грн зарплати, 3 млрд на рік», - констатував бізнесмен.

За його словами, середня зарплата в холдингу - 11 тис. грн, а, наприклад, механізатор одержує не менше 30 тис. грн.

При цьому, за словами Бахматюка, його компанії раніше зіткнулися з наслідками трудової міграції.

«Ми втратили багато водіїв, які поїхали в Прибалтику та Польщу. Європа розсмакували наших людей, адже у них є рівень освіти, вони працьовиті і законослухняні, мають стійкі моральні та сімейні цінності, так чому б їх не адаптувати», - сказав власник «Укрлендфармінгу».