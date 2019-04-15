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    Економіка та фінанси

    «Укрлендфармінг» підвищив зарплати НА 90% за два роки, - Бахматюк

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    <span>Власник групи компаній &laquo;Укрлендфармінг&raquo; Олег Бахматюк</span> - «Укрлендфармінг» підвищив зарплати НА 90% за два роки, - Бахматюк
    Власник групи компаній «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк

    За словами власника групи компаній Олега Бахматюка, середня зарплата в холдингу - 11 тис. грн, а, наприклад, механізатор отримує не менше 30 тис. грн

    На тлі трудової міграції група компаній «Укрлендфармінг» за два роки підняла зарплати на 90%. Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону в програмі «Гордон» заявив власник групи Олег Бахматюк, передає «ДС».

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    «Ми за останні два роки підняли зарплату на 90%. Для мене як керівника це сьогодні найбільший виклик. В місяць ми платимо 250 млн грн зарплати, 3 млрд на рік», - констатував бізнесмен.

    За його словами, середня зарплата в холдингу - 11 тис. грн, а, наприклад, механізатор одержує не менше 30 тис. грн.

    При цьому, за словами Бахматюка, його компанії раніше зіткнулися з наслідками трудової міграції.

    «Ми втратили багато водіїв, які поїхали в Прибалтику та Польщу. Європа розсмакували наших людей, адже у них є рівень освіти, вони працьовиті і законослухняні, мають стійкі моральні та сімейні цінності, так чому б їх не адаптувати», - сказав власник «Укрлендфармінгу».

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    зарплата Європа Олег Бахматюк Укрлендфармінг
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