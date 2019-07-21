Google оштрафували на $11 млн через дискримінацію за віком



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227 позивачів отримають по 35 тис. доларів кожен ще 2,75 млн доларів дістанеться адвокатам

Корпорація Google погодилася виплатити 11 мільйонів доларів у рамках позову про дискримінацію по відношенню до претендентів на ті чи інші посади у віці (ейджизм).

Кожен із 227 позивачів отримає по 35 тисяч доларів. Юристи, що представляють їх, отримають 2,75 мільйона доларів, передає Bloomberg.

Позов проти компанії подала жінка, яка за останні сім років намагалася влаштуватися у Google чотири рази, але їй відмовляли усупереч кваліфікації претендентки.

У компанії стверджують, що не відхиляли її кандидатуру свідомо, але погодилися задовольнити вимоги позивачів віком 40 років і старше.

Суд також наказав Alphabet Inc. проводити серед співробітників і керівників тренінги, присвячені питанням вікових забобонів, і створювати комітет, що займається питаннями вікового різноманітності при наборі персоналу.

Нагадаємо, російська організація з контролю за засобами масової інформації «Роскомнагляд» оштрафувала компанію Google на 700 тисяч рублів (11 тисяч доларів).

У відомстві вважають, що пошуковик недостатньо фільтрує заборонену в Росії інформацію і продовжує видавати близько третини заборонених посилань.