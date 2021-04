Google присвятив дудл знаменитому Метрополітен-музею у Нью-Йорку

Сьогодні пошуковик Google випустив новий дудл. Цього разу його присвячено 151 річниці заснування всесвітньо знаменитого Музею мистецтв Метрополітен (Metropolitan Museum of Art). Він розташований у США, в місті Нью-Йорк.

Музей був заснований в 1870 році групою американських бізнесменів і фінансистів, а також художників і шанувальників мистецтва. 13 квітня 1870 року його офіційно відкрили після покупки першого експоната – римського саркофага. Відтоді Метрополітен-музей став найбільшим музеєм Нью-Йорка.

The Met, як його називають у народі, пройшов довгий шлях від маленької виставки до постійної колекції у понад 1,5 мільйона предметів за 5000 років людської історії майже з усіх куточків Землі. Деякі з цих об'єктів розміщені на дудлі: візантійська мозаїка, обладунки Фердіданда І, імператора Священної Римської імперії, та інші.

⁣Learn more about this and other @GoogleDoodles ↓ https://t.co/w94uCTt88t