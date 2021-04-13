Google присвятив дудл знаменитому Метрополітен-музею у Нью-Йорку

The Met, як його називають у народі, пройшов довгий шлях від маленької виставки до постійної колекції у понад 1,5 мільйона предметів

Легендарний The Metropolitan Museum of Art відзначає 151 річницю від дня заснування

Сьогодні пошуковик Google випустив новий дудл. Цього разу його присвячено 151 річниці заснування всесвітньо знаменитого Музею мистецтв Метрополітен (Metropolitan Museum of Art). Він розташований у США, в місті Нью-Йорк.

Музей був заснований в 1870 році групою американських бізнесменів і фінансистів, а також художників і шанувальників мистецтва. 13 квітня 1870 року його офіційно відкрили після покупки першого експоната – римського саркофага. Відтоді Метрополітен-музей став найбільшим музеєм Нью-Йорка.

The Met, як його називають у народі, пройшов довгий шлях від маленької виставки до постійної колекції у понад 1,5 мільйона предметів за 5000 років людської історії майже з усіх куточків Землі. Деякі з цих об'єктів розміщені на дудлі: візантійська мозаїка, обладунки Фердіданда І, імператора Священної Римської імперії, та інші.

⁣Learn more about this and other @GoogleDoodles ↓ https://t.co/w94uCTt88t — The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) April 12, 2021

Зразки відомих мистецьких творів показав і Google у новому дудлі. Серед них:

Візантійська мозаїка 500 – 550 років.

Гобелени з єдинорогами пізнього Середньовіччя.

Обладунки німецького імператора Фердинанда I XVI століття.

Складна традиційна сукня з бісеру індіанського племені лакота з групи племен сіу.

Картина Автопортрет Семюеля Джозефа Брауна-молодшого з 1940-х.

Це четвертий за відвідуваністю та четвертий за площею музей у світі.

На MetMuseum.org можна ближче ознайомитися з творами мистецтва, представленими у сьогоднішньому дудлі.



