Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)

У єгипетській столиці Каїрі в суботу, 3 квітня, пройшла церемонія перевезення мумій фараонів із Єгипетського музею в новий Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) у районі Фустат.

Захід транслювали близько 400 телеканалів з усього світу.

Урочисто перевозили забальзамовані тіла 22 стародавніх царів Єгипту: 18 королів і чотирьох королев. Кожну мумію супроводжували речі, виявлені поруч з ними, в тому числі і їх саркофаги.

В рамках параду перевезли останки наступних фараонів: Секененра Таа II, Яхмос-Нефертарі, Аменхотеп I, Мерітамун, Тутмос I, Тутмос II, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп II, Тутмос IV, Аменхотеп III, Тія , Сеті I, Рамзес II, Меренптах, Сеті II, Сіптах, Рамзес III, Рамзес IV, Рамзес V, Рамзес VI, Рамзес IX.

Довгу процесію із саркофагів, стилізованих під стародавні човни, очолювали вершники-стражники в одязі древніх єгиптян.

Загалом кортеж, який супроводжували 60 мотоциклів, 150 коней і музичний ансамбль, подолав п'ять кілометрів. Його маршрут пролягав вздовж головної водної артерії країни – Нілу.

У заході взяв участь президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

