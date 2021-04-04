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    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)

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    Урочисто перевозили забальзамовані тіла 22 стародавніх царів Єгипту: 18 королів і чотирьох королев - Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)

    Урочисто перевозили забальзамовані тіла 22 стародавніх царів Єгипту: 18 королів і чотирьох королев

    Довгу процесію із саркофагів, стилізованих під стародавні човни, очолювали вершники-стражники в одязі древніх єгиптян

    У єгипетській столиці Каїрі в суботу, 3 квітня, пройшла церемонія перевезення мумій фараонів із Єгипетського музею в новий Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) у районі Фустат.

    Захід транслювали близько 400 телеканалів з усього світу.

    Урочисто перевозили забальзамовані тіла 22 стародавніх царів Єгипту: 18 королів і чотирьох королев. Кожну мумію супроводжували речі, виявлені поруч з ними, в тому числі і їх саркофаги.

    В рамках параду перевезли останки наступних фараонів: Секененра Таа II, Яхмос-Нефертарі, Аменхотеп I, Мерітамун, Тутмос I, Тутмос II, Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп II, Тутмос IV, Аменхотеп III, Тія , Сеті I, Рамзес II, Меренптах, Сеті II, Сіптах, Рамзес III, Рамзес IV, Рамзес V, Рамзес VI, Рамзес IX.

    Довгу процесію із саркофагів, стилізованих під стародавні човни, очолювали вершники-стражники в одязі древніх єгиптян.

    Загалом кортеж, який супроводжували 60 мотоциклів, 150 коней і музичний ансамбль, подолав п'ять кілометрів. Його маршрут пролягав вздовж головної водної артерії країни – Нілу.

    У заході взяв участь президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

    Наступні два тижні артефакти знаходитимуться в лабораторії NMEC, де їх підготують до встановлення у вітринах Королівського залу мумій.

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    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Каїр із масштабним розмахом провів «Золотий парад фараонів» (фото, відео)
    Фото: ЕРА

    Нові експонати будуть доступні публіці з 18 квітня.

    Теги: історія Єгипет парад музей
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