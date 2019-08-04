Горе-мати з Буковини пояснила, чому викинула тіло сина у валізі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наразі з участю матері проводяться необхідні слідчі дії

Завдяки пильності пасажирів одного з рейсових автобусів на території Хмельниччини у п'ятницю, 2 серпня 2019 року, було затримано жінку, яку розшукує Національна поліція. Це була 22-річна Ганна Пилявська, яка залишила мертвого сина у валізі на пустирі поблизу гіпермаркету «Метро» на околиці Чернівців

Про це передає пресслужба відомства.

Наразі з участю матері проводяться необхідні слідчі дії слідчими ГУ Нацполіції Чернівецької області на території Хмельницької області, де знаходиться вказана жінка.

Жінка пояснила поліцейським, що увечері 25-го червня у сина раптом підвищилася температура. Вона дала дитині на свій розсуд ліки та лягла спати. Зі слів матері, коли вона прокинулася через декілька годин, у сина були судоми. Поки вона шукала необхідні медикаменти, дитина померла. Жінка також розповіла правоохоронцям, що злякалася звинувачень у неналежному догляді за дитиною, а тому валізу з мертвим сином вивезла подалі на пустир і далі переховувалася у знайомих.

Працівники поліції перевіряють отриману інформацію, щоб дати належну правову оцінку її діям.

Нагадаємо, правоохоронці затримали жінку 1997 року народження, яка наприкінці червня викинула у валізі тіло свого трирічного сина.

Мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його через кілька днів після смерті. Валізу з мертвою дитиною знайшли в кущах у Чернівцях наприкінці червня.

Труп хлопчика був загорнутий у ковдру. Поліція тоді відразу відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.