Горе-мати з Буковини пояснила, чому викинула тіло сина у валізі
Наразі з участю матері проводяться необхідні слідчі дії
Завдяки пильності пасажирів одного з рейсових автобусів на території Хмельниччини у п'ятницю, 2 серпня 2019 року, було затримано жінку, яку розшукує Національна поліція. Це була 22-річна Ганна Пилявська, яка залишила мертвого сина у валізі на пустирі поблизу гіпермаркету «Метро» на околиці Чернівців
Про це передає пресслужба відомства.
Наразі з участю матері проводяться необхідні слідчі дії слідчими ГУ Нацполіції Чернівецької області на території Хмельницької області, де знаходиться вказана жінка.
Жінка пояснила поліцейським, що увечері 25-го червня у сина раптом підвищилася температура. Вона дала дитині на свій розсуд ліки та лягла спати. Зі слів матері, коли вона прокинулася через декілька годин, у сина були судоми. Поки вона шукала необхідні медикаменти, дитина померла. Жінка також розповіла правоохоронцям, що злякалася звинувачень у неналежному догляді за дитиною, а тому валізу з мертвим сином вивезла подалі на пустир і далі переховувалася у знайомих.
Працівники поліції перевіряють отриману інформацію, щоб дати належну правову оцінку її діям.
Нагадаємо, правоохоронці затримали жінку 1997 року народження, яка наприкінці червня викинула у валізі тіло свого трирічного сина.
Мати хлопчика, тіло якого знайшли у валізі в Чернівцях, викинула його через кілька днів після смерті. Валізу з мертвою дитиною знайшли в кущах у Чернівцях наприкінці червня.
Труп хлопчика був загорнутий у ковдру. Поліція тоді відразу відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.