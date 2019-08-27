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    Готель «Львів», біля якого знайшли гранатомет, та раніше обстріляний «Мостобуд» мають одного власника – ЗМІ

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    <p>Евакуація у готелі &laquo;Львів&raquo; не проводилася</p> - Готель «Львів», біля якого знайшли гранатомет, та раніше обстріляний «Мостобуд» мають одного власника – ЗМІ

    Евакуація у готелі «Львів» не проводилася

    Заряд гранатомета, який виявили біля готелю «Львів» був бойовий, тобто придатним для вибуху

    Заряджений гранатомет, який знайшли біля готелю у Львові, залишив перехожий.

    Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела.

    Його особу ще не встановили, але вчинок правоохоронці вже кваліфікують як теракт.

    «Враховуючи, що заряд даного гранатомета був бойовий, тобто придатним для вибуху, виходячи з того, що готель «Львів» - це місце, де перебувають люди і була реальна небезпека і загроза життю і здоров'ю людей, процесуальним керівником провадження було прийнято рішення про додаткову кваліфікацію даного провадження «терористичний акт», - повідомив керівник Львівської місцевої прокуратури №1 Роман Сапуцький.

    Як заявили у пресслужбі львівської прокуратури, у ніч на 26 серпня у Києві з такого самого гранатомета поцілили в офіс компанії «Мостобуд». У цієї компанії і львівського готелю один власник.

    «Евакуація не проводилася. Не було зрозуміло, що це, і цей предмет не був в межах готелю «Львів», а був залишений на тротуарі біля готелю. Залишений, забутий, в який спосіб був залишений - з’ясовують правоохоронці, паніки серед гостей і працівників не було», - повідомила заступник директора готелю Леся Хильченко.

    Нагадаємо, 26 серпня у Києві невідомий вистрілив із гранатомета у фасад будівлі ПАТ «Мостобуд» на вулиці Паньківській, 5.

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