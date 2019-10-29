На порозі нової газової війни. Кремль виставив жорсткий ультиматум



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Речник Путіна повідомив умову, за якої Росія зможе досягнути домовленостей з Україною щодо газу

Для досягнення домовленостей з Україною щодо газу потрібно виключити з порядку денного судові претензії до російської сторони в цій сфері.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков у вівторок, 29 жовтня.

Пєсков нагадав, що позиція Москви з цього питання була викладена напередодні в ході тристоронніх консультацій Росії, ЄС і України.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

«Міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств урегульовувалися в досудовому порядку, і ми пропонуємо такий нульовий варіант, який би повністю припинив всі судові позови. Всі позови були б відкликані, і була б підведена риска під всією цією історією», - заявив Міллер.

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.