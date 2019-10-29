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    На порозі нової газової війни. Кремль виставив жорсткий ультиматум

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    На порозі нової газової війни. Кремль виставив жорсткий ультиматум

    Речник Путіна повідомив умову, за якої Росія зможе досягнути домовленостей з Україною щодо газу

    Для досягнення домовленостей з Україною щодо газу потрібно виключити з порядку денного судові претензії до російської сторони в цій сфері.

    Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков у вівторок, 29 жовтня.

    Пєсков нагадав, що позиція Москви з цього питання була викладена напередодні в ході тристоронніх консультацій Росії, ЄС і України.

    Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

    «Міжнародна практика знає приклади, коли суперечки підприємств урегульовувалися в досудовому порядку, і ми пропонуємо такий нульовий варіант, який би повністю припинив всі судові позови. Всі позови були б відкликані, і була б підведена риска під всією цією історією», - заявив Міллер.

    28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

    Росія окупанти газ економіка Нафтогаз України Газпром Путін агресія політика
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