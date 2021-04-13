«Говорить насилу і лягає на стіл». Дружина Навального розповіла про побачення з чоловіком

12 квітня Олексія Навального перевели з медичної частини назад у загін

Навальний сильно схуд і важить 76 кг при зрості 190

Дружина російського опозиціонера Олексія Навального Юлія відвідала свого чоловіка в колонії у Покрові. Про це вона розповіла в інстаграмі.

«Сьогодні ходила на побачення. На краще побачення в моєму житті. З самим класним хлопцем на світі. Запросив він, правда, мене в кімнатку 3 на 2 метри, і спілкувалися ми через скло і телефонну трубку. Але це не дуже важливо. Він все такий же життєрадісний і веселий. Правда, говорить насилу і час від часу кладе трубку і лягає на стіл, щоб перепочити. Схуд сильно, навіть у порівнянні з кінцем вересня, і важить вже 76 кг при зрості 190», – розповіла Навальна.

Вона додала, що незалежного лікаря до нього все ще не пускають.

«Ніколи не бачила, щоб так шкіра обтягувала череп, але знаю, що здаватися він не збирається. Пише веселі пости в Інстаграм і навіть за Коран бореться. Але після зустрічі з Олексієм я переживаю за нього ще сильніше», – розповіла дружина політика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Юлия Навальная (@yulia_navalnaya)

31 березня Олексія Навальний оголосив голодування. Він вимагає, щоб до нього в колонії допустили лікаря, так як у нього болю в спині і віднімається нога.

Адвокатка політика Ольга Михайлова повідомляла раніше російським ЗМІ, що на МРТ, яке було проведено в медсанчастині колонії, у Навального виявили дві грижі. За її словами, у нього починає втрачатися чутливість рук.

Водночас управління Федеральної служби виконання покарань у РФ у Владимирській області вважає задовільним стан здоров'я російського політика Олексія Навального.

Туберкульозу й коронавірусної інфекцію в опозиціонера не виявили, консиліум «оцінив стан здоров'я засудженого як задовільний», написано в повідомленні.

Зазначимо, 31 березня опозиціонер оголосив голодування через недопуск незалежного лікаря.

За словами політика, у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

Читайте також: