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    Навальний потрапив у медчастину колонії: у його співкамерників туберкульоз

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    Олексія Навального перевели в медсанчастину колонії - Навальний потрапив у медчастину колонії: у його співкамерників туберкульоз
    Олексія Навального перевели в медсанчастину колонії
    Фото: Олександр Земляниченко / AP

    В ході планової диспансеризації у Навального були виявлені ознаки респіраторного захворювання, в тому числі – висока температура

    Російський опозиціонер Олексій Навальний потрапив у медчастину колонії, де відбуває покарання у справі «Ів-Роше». У колонії, де його тримають, спалах туберкульозу.

    Про це повідомило російське агентство «РБК».

    «У засудженого в ході планової диспансеризації були виявлені ознаки респіраторного захворювання, в тому числі – висока температура», – заявили у Федеральній службі виконання покарань.

    У російській Федеральній службі виконання покарань стверджують, що взяли у Навального всі необхідні аналізи, зокрема, на коронавірус.

    «В установі проводяться планові санітарно-протиепідемічні заходи, дезінфекція всіх приміщень, кварцування і провітрювання», – повідомляє Федеральна служба виконання покарань.

    Перед цим Навальний поскаржився у своєму Instagram на те, що у нього піднялася температура до 38,1 градуса, а також з'явився сильний кашель. Опозиціонер розповів, що у трьох з 15 людей в його загоні нещодавно виявили туберкульоз.

    Навальний також поскаржився на антисанітарію в колонії та погане харчування.

    Зазначимо, 31 березня опозиціонер оголосив голодування через недопуск незалежного лікаря.

    За словами політика, у нього болить спина і нога, втрата чутливості поширилася з правої на ліву ногу.

    Раніше повідомлялося, що Навальний у в’язниці потребує знеболювального. У нього сильно болить нога.

    20 лютого російському опозиціонеру винесли вирок у справі про наклеп. Згідно з рішенням суду, Навальний визнаний винним і повинен виплатити штраф.

    Того ж дня в будівлі Бабушкінського суду пройшло засідання Мосміськсуду, який зменшив Навальному термін увʼязнення на 1,5 місяці.

    Як повідомлялося, профілактична комісія слідчого ізолятора, де перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, поставила політика на профілактичний облік як схильного до втечі.

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    Теги: Росія колонія Олексій Навальний аналізи харчування коронавірус дезінфекція
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