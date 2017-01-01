ГПУ анонсувала спецконфіскацію ще 5 млрд в Януковича та його оточення

З 22 млрд грн спецконфіскованних раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд

На початку 2018 року заплановано повернути в бюджет ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час інтерв'ю українським телеканалам, показання у вівторок ввечері, повідомляє «Інтерфакс-Україна». «У нас є план спецконфіскувати ще 5 млрд грн. Тому на початку



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З 22 млрд грн спецконфіскованних раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд

На початку 2018 року заплановано повернути в бюджет ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко під час інтерв'ю українським телеканалам, показання у вівторок ввечері, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«У нас є план спецконфіскувати ще 5 млрд грн. Тому на початку наступного року ми проведемо цю спецконфіскацію, і сподіваюся, що цього разу уряд буде більш організованим, а ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень щодо недбалості по тих, хто взяв кошти і не зможе донести їх до людей», - сказав він.

Луценко зазначив, що з 22 млрд грн спецконфіскованних раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд.

«Це означає, юридичною мовою, недбалість чиновників, які беруться за кошти і не можуть їх освоїти. Мене це просто бісить», - підкреслив він.