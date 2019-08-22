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    Думки вголос

    Гість з минулого: як Трамп Гренландію купляв

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Розсилка
    Дональд Трамп - Гість з минулого: як Трамп Гренландію купляв
    Дональд Трамп

    Путін і Трамп живуть в минулому. Якщо Трамп - торгаш-авантюрист, то Путін - жорстокий бандит-загарбник

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    Дональд Трамп отменил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу Гренландии. То есть он это всерьез предлагал и даже возмутился, когда отказали и высмеяли. Я-то до последнего надеялся, что это какая-то глупая шутка. Ну не может же президент США быть настолько нелепым шутом. Предлагать такое и не понимать, что тебя просто поднимут на смех, значит вообще ничего не понимать в том, как устроен мир в начале 21 века.

    Эпоха колониализма давно закончилась. Однако Трамп, видимо, до сих пор живет в ней, где-то в 19 – первой половине 20-го века. Он не понимает, что демократическое государство - не крепостник, который может продать землю вместе с жителями другом помещику. Предлагать Дании продать Гренландию – это как советовать семье продать комнату в доме вместе с проживающим в ней взрослым сыном. Гренландия во многом независимое государство, делегировавшее Дании определенные ограниченные функции в обмен на регулярные дотации из бюджета. Она даже в Евросоюз не входит. Но невежественный идиот этого видимо не знает (ну подумаешь какие-то эскимосы), а его советники боятся расстраивать самодура-начальника, которому в головы пришла «гениальная», как ему кажется, идея.

    Параллельно с этим Трамп загорелся еще одной, «конгениальной» гренландской идеей – возвратить путинскую Россию в большую семерку. Понятно, почему Трамп так любит Путина и все старается с ним о чем-то договориться вопреки давлению конгресса. Путин тоже живет в прошлом, в эпохе империй и колониализма, где господствует право сильного, а права человека ничего не значат. Оба они - персонажи из времен дикого Запада. Но если Трамп – торгаш-авантюрист, то Путин – жестокий бандит-захватчик. Первый считает, что за деньги можно купить все, в том числе и чужую территорию с местными «индейцами». Второй просто захватывает то, на что положил глаз.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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